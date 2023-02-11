Гимаев: «Между Гусевым и Ротенбергом происходит что-то личное»

Комментатор Сергей Гимаев высказался о ситуации нападающего Никиты Гусева, который выпал из состава СКА.

«Отмечу отсутствие в составе петербуржцев Никиты Гусева. Хоккеист, набирающий 1,5 очка за игру, определяющий большинство творческих и атакующих идей своей команды, полезен везде, всегда и в любой ситуации! Не забудем о том, что ни одна команда так и не смогла пройти столь длинный сезон без явных и заметных спадов. Кроме того, СКА, обеспечив себе первое место в регулярном чемпионате, постоянно экспериментирует с сочетаниями, что как мы видим, не дает результата. Думаю, что между Гусевым и Ротенбергом происходит что-то личное», — приводит слова Гимаева «Спорт День за Днем».

В текущем сезоне 30-летний форвард провел за СКА 33 матча и набрал 42 (20+22) очка.

Его команда возглавляет турнирную таблицу «Запада», набрав 95 очков за 63 игры.