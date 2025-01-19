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Сегодня, 20:00

Гомоляко: «Разина помощником не представляю. У меня другой склад характера, в этой роли всегда чувствовал себя комфортно»

Александр Кружков
Обозреватель
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Бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко в интервью «СЭ» рассказал, что готов вернуться к тренерской профессии.

— В Магнитогорске чемпионскую команду собрали вы. Но в конце сентября внезапно покинули клуб и с тех пор без работы. Есть ответ — почему?

— Правильно сказал в интервью Шуми Бабаев: сейчас в нашем хоккее не хватает профессионалов, зато очень много шептунов. Плетут интриги, могут налить в уши что угодно, преследуя свои интересы. А руководители клубов считаются с мнением этих людей. Думаю, и про меня какую-нибудь ерунду нагородили.

Я-то открыт к предложениям. Работать люблю и умею. Что в той же «Магнитке» доказал: за три года — два финала и один Кубок Гагарина.

Кстати, готов и к тренерской профессии вернуться. Почему нет? В свое время посвятил ей пять лет. Не знаю, какой из меня получился бы главный тренер, но ассистентом точно был хорошим. Мне нравится подмечать нюансы, подсказывать ребятам, как лучше сыграть в том или ином эпизоде...

Вот главным надо родиться. Яркий пример — Андрей Разин. Его помощником не представляю. У меня другой склад характера, в этой роли всегда чувствовал себя комфортно.

Сергей Гомоляко. Сергей Гомоляко: «Не прощу доносчикам мое увольнение из «Магнитки». А Разин к нему непричастен»
Андрей Разин
Сергей Гомоляко
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