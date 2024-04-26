Гомоляко: «Никаких трений Яковлева с Разиным никогда не было»

Спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Гомоляко в интервью «СЭ» прокомментировал отношения защитника Егора Яковлева с главным тренером Андреем Разиным.

— После назначения Андрея Разина ходили разговоры о недопонимании с Егором Яковлевым. Красивая история: сейчас они стояли рядом на лавке и выиграли Кубок. Расскажите, как складывались их отношения?

— Никаких трений Яковлева с Разиным никогда не было. И быть не могло. Это рабочие моменты капитана и тренера. Не зря после получения травмы Егор оказался на лавке. Он сильно помог как капитан.

— Будете обсуждать продление Яковлева или, пока есть действующий контракт, не думаете об этом?

— Мы общались с агентом. Сначала надо подписать хоккеистов без контрактов, потом будем думать.