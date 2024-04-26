Гомоляко: «Ставка на Разина сработала»

Спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Гомоляко в интервью «СЭ» прокомментировал выигрыш Кубка Гагарина.

— Назначение Андрея Разина перед сезоном полностью оправдалось?

— Странный вопрос, вы же все видите.

— Год назад это было сложное решение?

— Я знал Андрея. Он зарекомендовал себя как игрок, как тренер. Ему предложили определенные условия. Ставка сработала. Мы знали, что Андрей Владимирович — хороший тренер. Он это доказал. А сейчас доказал, что может выигрывать в таких клубах, как «Металлург».

— Опишите путь, пройденный «Металлургом» за год. В основной состав поднялось много молодых игроков.

— Путь тернистый. Много было разговоров. Когда договаривались с Андреем Владимировичем, мы понимали, что наша молодежь будет играть. Мы не брали ветеранов. Надеялись на опытных ребят, которые были в команде. Ввели молодежь. Плюс пришли игроки из других клубов. Они поддержали всех, Андрей Владимирович с ними сработался, поэтому такой результат.