Гомоляко: «Не прощу доносчикам мое увольнение из «Магнитки»

Бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко в интервью «СЭ» рассказал, при каких обстоятельствах покинул клуб в сентябре 2024-го.

— Один хоккейный тренер после обидной отставки произнес: «Не простил. И не прощу никогда». Это и ваш случай. Применительно к «Магнитке»?

— Я не прощу увольнение тем, кто доносил Виктору Филипповичу (Рашникову, владельцу и президенту клуба. - Прим. «СЭ») искаженную информацию обо мне, нашептывал всякое. Фамилии озвучивать не хочу. Но я в курсе, как все происходило. Приезжали люди из Челябинска, наговаривали... Надеюсь, со временем президент узнает правду и убедится, что моя совесть чиста.

— С Рашниковым прощального разговора не было?

— В том-то и дело! Просто взяли и выгнали. Хотя даже на суде обвиняемому дают последнее слово. А меня Виктор Филиппович почему-то выслушать не захотел. Поверил кому-то... Потом в кабинет зашел Жлоба, директор клуба, и сказал: «Собирай вещи». Все!