Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:00

Гомоляко: «Не прощу доносчикам мое увольнение из «Магнитки»

Александр Кружков
Обозреватель
Сергей Гомоляко.
Фото ХК «Металлург»
Telegram Дзен

Бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко в интервью «СЭ» рассказал, при каких обстоятельствах покинул клуб в сентябре 2024-го.

— Один хоккейный тренер после обидной отставки произнес: «Не простил. И не прощу никогда». Это и ваш случай. Применительно к «Магнитке»?

— Я не прощу увольнение тем, кто доносил Виктору Филипповичу (Рашникову, владельцу и президенту клуба. - Прим. «СЭ») искаженную информацию обо мне, нашептывал всякое. Фамилии озвучивать не хочу. Но я в курсе, как все происходило. Приезжали люди из Челябинска, наговаривали... Надеюсь, со временем президент узнает правду и убедится, что моя совесть чиста.

— С Рашниковым прощального разговора не было?

— В том-то и дело! Просто взяли и выгнали. Хотя даже на суде обвиняемому дают последнее слово. А меня Виктор Филиппович почему-то выслушать не захотел. Поверил кому-то... Потом в кабинет зашел Жлоба, директор клуба, и сказал: «Собирай вещи». Все!

Сергей Гомоляко. Сергей Гомоляко: «Не прощу доносчикам мое увольнение из «Магнитки». А Разин к нему непричастен»
ХК Металлург (Магнитогорск)
Сергей Гомоляко
Читайте также
Алексей Швед подписал контракт с «Зенитом»
Джокович отказался давать интервью после игр Australian Open из-за слов журналиста
«Зенит» готовит новый супертрансфер. Кто такой Луис Энрике
Задержан водитель, который подрезал упавший в Обводный канал Mercedes
Полицейские установили личности снявших штаны возле храма Спаса на Крови подростков
Йоханнес Бе объявил о завершении карьеры по окончании сезона
Популярное видео
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя