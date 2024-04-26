Сегодня, 12:10
Спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Гомоляко в интервью «СЭ» рассказал о планах по селекции команды в ближайшем межсезонье.
— «Металлург» сильно изменится в межсезонье? После выигрыша Кубка Гагарина у вас добавится или уменьшится работы?
— Мы попытаемся сохранить всех, кто играл в финале и у кого еще нет контрактов. У многих они есть. И попытаемся взять еще игроков, чтобы в следующем сезоне повторить этот результат.
— Реально сохранить эту команду? Денег под потолком ограниченное количество, а многие игроки попросят повышения.
— Практически все игроки у нас подписаны, кроме нескольких ребят. Деньги под потолком еще есть.
— Люк Джонсон входит в число тех, кому предложите новый контракт?
— Да, Люк и Робин Пресс входят.
— У Ильи Набокова, MVP плей-офф, очень скромная зарплата по контракту...
— Мы уже думали об этом. Сегодня как раз встречались с агентом Ильи. Попробуем увеличить его зарплату и договориться о контракте на несколько лет вперед.
— Вы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве?
— Конечно.
— Будете искать еще одного вратаря? В плей-офф Набоков играл почти без замен.
— Поиска не будет. У нас есть вратари. Думаю, Подскребалин на следующий сезон придет в лучшей физической форме. И Саня Смолин — хороший вратарь. Он поработает летом и будет составлять конкуренцию Илье.