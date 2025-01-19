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Сегодня, 20:30

Гомоляко: «Мир стал настолько фальшив, что почти все благодарят за ложь и обижаются на правду»

Александр Кружков
Обозреватель
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Бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к врунам и лицемерам.

— Три «не люблю» на ваш выбор.

— Ненавижу врунов, лицемеров, шептунов. Я понимаю, бывают моменты, когда люди лукавят или что-то недоговаривают. Но поливать грязью за спиной, нести какую-то ересь... Для меня это неприемлемо. Лучше честно в лицо сказать. Я так и поступаю, невольно наживая врагов.

К сожалению, с возрастом часто вспоминается фраза: «Мир стал настолько фальшив, что почти все благодарят за ложь и обижаются на правду». Утешает другая мудрость: «У пчел нет времени объяснять мухам, что мед лучше дерьма». Вот по этому принципу и живу.

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Сергей Гомоляко
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