6 ноября, 14:40

Форвард «Торпедо» Гончарук — о химии в тройке с Кручининым: «Часто проводим вне льда много времени»

Никита Нечаев

Нападающий нижегородского клуба Сергей Гончарук рассказал «СЭ» о химии с Алексеем Кручининым и несостоявшейся встрече с бывшим партнером по команде Николаем Коваленко.

— Одна из самых сыгранных связок в нападении вашей команды Кручинин — Гончарук. За счет чего вам так здорово удается взаимодействовать с Алексеем?

— Трудно ответить. Бывает такое, что сама собой образовывается хоккейная химия, когда ты хорошо понимаешь своего партнера на льду. Не всегда, конечно. Бывает, что и не понимаем друг друга (улыбается).

— А в быту эта химия сохраняется?

— Да, довольно-таки близко и хорошо общаемся. Часто проводим вне льда много времени, прикольчики разные есть.

— В составе ЦСКА есть ваш бывший, но достаточно близкий партнер Коваленко. Успели встретиться с Николаем?

— В этот раз у меня увидеться с ним не получилось, потому что были процедуры, но Богдану Конюшкову и Алексею Кручинину удалось пообщаться с Коваленко. А так, когда мы находимся в одном городе, то всегда стараемся встретиться. Когда ЦСКА приезжал в Нижний Новгород, то Алексей приглашал на всех на ужин. Посидели, вспомнили былые времена и посмеялись. Всегда приятно увидеть друга и бывшего партнера.

