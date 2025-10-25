Вратарь СКА Иванов: «Нужно продолжать в том же духе, и победы не заставят себя долго ждать»

Голкипер СКА Сергей Иванов в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился впечатлениями после победы в матче FONBET чемпионата КХЛ против «Сочи» (8:1).

— Хорошая игра, ребята сегодня забили много голов, — сказал Иванов. — Нужно продолжать в том же духе, и победы не заставят себя долго ждать, а в команде будет радостное настроение. Так что продолжаем работать в том же направлении.

— В начале третьего периода закрадывалась в голове мысль о «сухаре»?

— Да нет, я просто делал свою работу и играл в хоккей. Понимал, что мы уже много забили, и соперник сейчас побежит отыгрываться, но ребята здорово сыграли в обороне, пропустили всего одну шайбу, ничего страшного.

— Не расстроились, что за пять минут до конца матча «Сочи» все таки забил?

— Как сказать, это был неприятный момент. Главное, что выиграли.

— Насколько тяжело психологически выходить на лед в старте, понимая, что у команды сложная ситуация и на тебе большая ответственность?

— Стараюсь просто об этом не думать. Мы, в принципе, не смотрим в турнирную таблицу, а выходим на лёд и каждый день играем в свою игру, стараясь показывать свой лучший уровень и побеждать.

— Как сегодняшняя победа повлияет на психологический настрой команды?

— Это очень важно, на самом деле. Победа важна в психологическом плане, для настроения команды и для дальнейшей игры.

— Вы были особенно удивлены или взволнованы, когда узнали, что будете играть против бывшего клуба?

— Нет. Конечно, с одной стороны, приятно играть против бывшего клуба, но, с другой стороны, для вратарей «Сочи» матч сложился не лучшим образом. В любом случае, это игра, и такое случается у каждого. У меня в прошлом году была похожая ситуация.

— Насколько на вас давит нахождение в ВХЛ, когда есть неопределенность по поводу возможного вызова в основную команду?

— В принципе, давления я не испытываю. Просто сложилась такая ситуация, что меня отправили в ВХЛ. Моя задача — продолжать показывать уровень своей игры, и тогда меня поднимут в основу, как это и произошло. Нужно быть готовым ко всему.

Екатерина Смирнова