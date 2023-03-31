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Сегодня, 16:00

Климович — о Билялетдинове: «Он редкий фанат хоккея. Не было сомнений, что его «Ак Барс» заискрит»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Спортивный директор «Сибири» Сергей Климович, выступавший в московском «Динамо» под руководством Зинэтулы Билялетдинова, рассказал, почему «Ак Барс» преобразился после смены главного тренера.

— Если не ошибаюсь, то в свое время именно Билялетдинов пригласил вас обратно в «Динамо» после возвращения из Америки.

— Да, это так. У меня тогда было несколько предложений, которые по финансам превосходили предложение «Динамо». Но когда позвонил Билялетдинов, то все они уже не имели значения. Потому что это те люди, которые вырастили меня, я не мог сказать им «нет». Это был постчемпионский сезон-2000/01. В итоге мы очень слабо стартовали, и Зинэтулу Хайдяровича отправили в отставку. Доиграли сезон, а дальше, несмотря на наличие контракта, меня убрали.

— У Билялетдинова есть какой-то шаблон, по которому он строит команду? «Ак Барс» в этом сезоне заискрил при нем практически сразу.

— Он редкий фанат хоккея, который прямо живет игрой. Во-первых, Зинэтула Хайдярович очень требовательный. Во-вторых, он всегда играет в долгую — всегда принимает решения и ходы, которые будут действовать не только в отдельно взятом матче. У него такой склад ума.

Он ведь постоянно в форме. Поэтому и другим не позволяет относиться к делу расслабленно. Конечно, после работы за границей у него немного изменился менталитет. Но это абсолютно нормально — он меняется в духе времени. У меня не было сомнений, что «Ак Барс» при нем заискрит. Этот человек не умеет работать по-другому. Билялетдинов всегда может сказать тебе что-то жесткое, но ты не будешь воспринимать это как какую-то обиду. Потому что он всегда прямо в глаза говорит о том, что от тебя требует.

Сергей Климович. «Мы можем претендовать на финал Востока». Смелое интервью спортивного директора «Сибири»

Сергей Климович
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Сибирь
Зинэтула Билялетдинов
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