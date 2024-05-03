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Сегодня, 05:33

Коньков: «Дитц — великолепное усиление для «Авангарда»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал обмен защитника Даррена Дитца из ЦСКА в «Авангард».

«Я считаю, что это классное усиление. Даррен за последние годы нисколько не потерял в своей игре. Тем более, что у него есть чемпионский опыт. Даррен Дитц — великолепное усиление для омского клуба. Он адаптирован к российской лиге, играет здесь уже семь лет. «Ястребов» можно поздравить с отличным приобретением», — цитирует «РБ Спорт» Конькова.

В прошлом сезоне 30-летний хоккеист провел в регулярном чемпионате 55 матчей и набрал 22 (8+14) очка. В Кубке Гагарина на его счету 5 матчей и 1 шайба.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-kon-kov-dits-otlichnoe-priobretenie-dlya-avangarda/
Даррен Дитц
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ХК Авангард
ХК ЦСКА (Москва)
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