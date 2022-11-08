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Сегодня, 21:28

Сергей Коньков: «Будем ждать дальше победной поступи от «Адмирала»

Мария Гусева
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Обладатель Кубка Гагарина-2013 Сергей Коньков оценил результаты «Адмирала» в текущем сезоне КХЛ.

«Я думаю, секрет успеха заключается, во-первых, в командной работе и дисциплине, во-вторых, в надежной и стабильной игре вратарей, которая всегда дает повод команде играть выше ожиданий, находиться выше в турнирной таблице, чем более именитые клубы, — цитирует Metaratings Конькова. — В начале сезона вообще никто не мог сказать, насколько ярко смогут проявить себя лидеры команды, иностранцы. Конечно, с начала сезона чешский защитник Либор Шулак о себе заявил, он является лидером бомбардирской гонки среди защитников лиги. Опять же сейчас кого-то выделять, тяжело. Все равно команда строится, кто-то мог влиться раньше, кто-то позже. Но видно, как ребята проявляют себя, команда играет и слава богу. Будем ждать дальше этой победной поступи от «Адмирала» и желаем им удачи».

«Адмирал» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции с 34 очками в 28 матчах.

Источник: https://metaratings.ru/news/sergey-konkov-rasskazal-o-prichinakh-uspeshnoy-igry-admirala-v-pervoy-chasti-sezona-1408116/
Сергей Коньков
Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
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