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Сегодня, 10:24

Коньков: «У «Металлурга» нет провальных игр, но и победы пока не даются»

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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил старт «Металлурга» в нынешнем сезоне.

«На чемпиона все настраиваются очень хорошо. У «Металлурга» в прошлом сезоне не было проходных матчей. Многие из них были выиграны на характере. В этом сезоне, может быть, эта нить шла. У магнитогорцев нет провальных игр, но и победы пока не даются. Задача тренерского штаба — объяснить ребятам, что чемпионство дается один раз, что нужно забыть все, что было», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».

На данный момент «сталевары» занимают предпоследнее, 11-е место в таблице Восточной конференции КХЛ. Команда Андрея Разина набрала четыре очка в семи матчах.

Источник: «РБ Спорт»
Сергей Коньков
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)

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