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24 января, 23:28

Сергей Коньков оценил шансы «Нефтехимика» на попадание в плей-офф

Иван Шитик
Корреспондент
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил турнирные перспективы нижнекамского «Нефтехимика».

«Я считаю, что нижнекамцы — молодцы. Начало сезона получилось для них провальным, они не смогли набрать необходимое количество очков. Леонтьев выстраивал под себя команду, он готовил ее.

Ребятам, очевидно, понадобилось время для того, чтобы адаптироваться к его требованиям. Команда сейчас борется за плей-офф, у нее есть все шансы для того, чтобы закрепиться в восьмерке. Другое дело, что нижнекамской команде будет сложно зацепиться в плей-офф за результат. Посмотрим», — сказал Коньков «РБ Спорт».

На данный момент команда Олега Леонтьева занимает 9-е место в Восточной конференции с 53 набранными очками, отставая на один балл от занимающего 8-ю строчку «Амура».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-kon-kov-neftehimik-molodtsy-no-im-slozhno-budet-zatsepit-sya-za-rezul-tat-v-plej-off/
Сергей Коньков
ХК Нефтехимик
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