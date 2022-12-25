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Сегодня, 16:19

Сергей Коньков — о поражениях «Автомобилиста»: «Он восстановит свой потенциал, поэтому не вижу причин бить тревогу»

Алина Савинова
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Обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился мнением о поражениях «Автомобилиста» в трех последних матчах.

«После паузы команды часто теряют игровой ритм. Надо посмотреть, какие нагрузки были предложены в этот перерыв. Может быть, «Автомобилист» закладывал промежуточную базу на зимнее время? Полагаю, что на нем сказалось отсутствие игровой практики.

«Автомобилист» — коллектив мастеровитый, поэтому я не вижу причин бить тревогу. Думаю, он восстановит свой потенциал. Тренеры подкорректируют игру в защите, разберут большинство и свои сильные стороны, на которых они раньше строили игру. И тогда проблем не будет, все вернется на круги своя. «Автомобилист» прошел половину регулярного чемпионата очень ровно, в лидерах, и это не случайно. Это плоды работы тренерского штаба и команды", — приводит «РБ Спорт» слова Конькова.

В последних своих матчах «Автомобилист» уступил «Адмиралу» (2:3), «Сибири» (0:4) и «Барысу» (4:5 Б). Однако команда продолжает лидировать в турнирной таблице Востока, имея в активе 60 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-kon-kov-avtomobilist-vosstanovit-svoj-potentsial-ne-vizhu-prichin-bit-trevogu/
Сергей Коньков
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
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