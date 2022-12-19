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КХЛ

Сегодня, 16:55

Сергей Коньков: «Домашние трибуны помогут «Салавату» добиться результата в игре с «Авангардом»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков предположил, как будет развиваться ход сегодняшнего поединка КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом».

«В этой игре фаворита трудно назвать. Матчи после перерыва всегда проходят в равной борьбе. Надо смотреть, с чем команды подошли к игре, как они готовились и восстанавливались в течение паузы. Команды находятся примерно в одинаковых условиях, но «Салават» ушел на перерыв в хорошем настроении после двух побед. Совсем недавно эти соперники играли между собой, и тогда все решила одна шайба.

Сегодняшний матч будет упорным. Осмелюсь предположить, что домашние трибуны помогут «Салавату» добиться результата. Команда хорошо играет в обороне. Оба коллектива соскучились по хоккею после паузы. Думаю, что определяющую роль сыграет фактор игры в неравных составах. Матч будет хорошим, интересным, интенсивным и упорным. Его исход может решить одна шайба», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».

Игра пройдет в Уфе и начнется в 17.00 мск. «Салават Юлаев» занимает четвертое место на «Востоке», набрав 49 очков в 38 матчах. «Авангард» находится на шестой строчке с 46 очками в 39 матчах.

Источник: РБ Спорт
Сергей Коньков
КХЛ
ХК Авангард
ХК Салават Юлаев
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