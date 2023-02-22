Сергей Коньков: «Спартак» будет более мотивирован, но уровень мастерства у ЦСКА выше, поэтому армейцы победят»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков предположил, как будут развиваться события в матче регулярного чемпионата ФОНБЕТ КХЛ «Спартак» — ЦСКА.

«У «Спартака» задача крайне сложная. ЦСКА — один из лидеров нашего чемпионата и обладатель Кубка Гагарина. Эта команда умеет играть с самыми сильными соперниками. Здесь, в первую очередь, нужна запредельная мотивация, выполнение игрового задания и надежная игра в обороне. Если красно-белые смогут хорошо сыграть в защите, тогда у них появятся моменты в нападении. Кроме того, я считаю, что важна игра в неравных составах. Сегодня «Спартак» должен брать ситуацию в свои руки. Ждать результатов в других матчах бесполезно. Красно-белые должны провести один из лучших матчей в сезоне для того, чтобы выйти в плей-офф.

Что касается ЦСКА, то для «армейцев» это очередной матч перед началом кубковой стадии. Они будут оттачивать те моменты, которые для них важны. Любая команда стремится побеждать. Сегодня «Спартак» будет более мотивирован. Это очень интересный матч, но уровень мастерства у ЦСКА выше, поэтому армейцы победят», — приводит «РБ Спорт» слова Конькова.

Матч между «Спартаком» и ЦСКА пройдет сегодня, 22 февраля, в ДС «Мегаспорт». Начало игры — в 19.30 по московскому времени.