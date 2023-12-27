Сергей Коньков: «Жафяров доказал, что может играть, ему нужно вернуть ритм»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал тройной обмен с участием клубов КХЛ. В его рамках нападающий «Ак Барса» Дамир Жафяров перешел в «Авангард», Игорь Гераськин отправился из «Авангарда» в «Металлург», а Семен Кошелев — из Магнитогорска в Казань.

«Время покажет, кто выиграет от этого обмена. Это разноплановые хоккеисты. Номер один в этом списке — Жафяров. Это человек, который доказал, что может играть. В силу каких-то обстоятельств у него в этом году возникли сложности в «Ак Барсе». Именно на него, в первую очередь, нацелен этот обмен. Что касается остальных ребят, то это хорошие игроки. Каждый из них может проявить себя в новой команде, имея игровое время. Только время покажет, кто как сможет себя проявить. У Жафярова было много времени без практики, ему нужно будет обратно вкатываться и возвращать себе игровой ритм», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 29-летний Жафяров набрал 2 (1+1) очка в 17 матчах. На счету Кошелева 14 (4+10) очков в 34 матчах. В активе Гераськина 15 (5+10) результативных баллов в 42 встречах.