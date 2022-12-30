Коньков: «Матч ЦСКА — «Локомотив» — это проверка сил перед плей-офф»

Обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков рассказал, как, по его мнению, сложится матч регулярного чемпионата КХЛ между ЦСКА и «Локомотивом».

Встреча этих команд пройдет сегодня, 30 декабря, в Москве и начнется в 19.30 мск.

«Считаю, что это матч уровня плей-офф. Для Игоря Никитина это будет принципиальная игра. Он достаточно долго и успешно работал в ЦСКА, поэтому у него есть желание обыграть соперника. ЦСКА — действующий обладатель Кубка Гагарина, в этом году он планирует идти за трофеем. Две этих команды и СКА приложат все усилия для того, чтобы побороться за Кубок Гагарина.

Сегодняшний матч — очередное дерби за высокую позицию в таблице и проверка сил перед плей-офф. В игре будут важны игра спецбригад и мелкие детали. Не думаю, что разница в счете будет большой. «Локомотив» в целом по сезону играет очень дисциплинированно и надежно. ЦСКА — очень духовитая команда с огромным победным опытом», — приводит слова Конькова «РБ Спорт».

ЦСКА занимает третье место на «Западе» (59 очков), «Локомотив» — на второй строчке (64 очка).