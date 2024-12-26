Коньков: «Галиев в ЦСКА сможет выйти на свой уровень»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил переход нападающего Станислава Галиева из «Авангарда» в ЦСКА.

«Я думаю, Галиев в ЦСКА сможет выйти на свой уровень, а для этого нужно забивать много голов и приносить пользу команде. Сейчас дефицит игроков на рынке. Очень хорошо, что Станислав моментально нашел вариант для продолжения карьеры. Теперь ему надо понять требования и найти путь к лучшей версии самого себя», — цитирует Конькова «РБ Спорт».

В этом сезоне в составе «Авангарда» Галиев сыграл 33 матча, в которых набрал 7 (2+5) очков. В дебютной игре за ЦСКА против СКА нападающий провел на площадке 16 смен и 11 минут 45 секунд, отметившись одним силовым приемом и одним заблокированным броском.

Контракт 32-летнего хоккеиста с московским клубом рассчитан до конца этого сезона.