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Сегодня, 18:37

Коньков: «СКА должен решить много вопросов, думаю, он обыграет «Авангард»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился ожиданиями от матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ СКА — «Авангард».

«У обеих команд есть свои задачи. СКА находится в таблице ниже, чем «Авангард». Армейцы должны решить еще много вопросов. Каждой из команд нужны очки для того, чтобы подниматься в таблице и догонять лидеров «Востока».
Главное — показывать качественную игру. Сегодня будет интересный матч, каждая из команд настроена только на победу. Мне трудно предсказать исход, потому что у этих соперников нет компромиссов. Интересно, что все игры петербуржцев в этом сезоне закончились в пределах 60 минут. Ставлю на их победу в дополнительное время», — приводит «РБ Спорт» слова Конькова.

Матч СКА — «Авангард» состоится сегодня, 2 ноября и начнется в 19.30 (мск).

Источник: РБ Спорт
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