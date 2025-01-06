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6 января, 23:17

Коньков: «У «Торпедо» идет просадка в эмоциональной составляющей»

Алина Савинова
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился мыслями о причине текущих неудач «Торпедо».

«Что-то у «Торпедо» с атакой. Реализация моментов недостаточна. Возможно, команде не хватает терпения для игры в обороне и для того, чтобы выжимать максимум из моментов в атаке. Мобильность есть. Мне кажется, что у «Торпедо» идет просадка в эмоциональной составляющей», — цитирует Конькова «РБ Спорт».

Нижегородцы проиграли пять из последних семи матчей и идут восьмыми в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. На счету команды 44 очка в 41 игре.

Источник: РБ Спорт
Сергей Коньков
Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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