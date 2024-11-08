Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал невключение представителей СКА в рабочую группу по воссозданию ярмарки юниоров в КХЛ.

«Представителей СКА нет в рабочей группе по разработке ярмарки юниоров? Честно говоря, мне сложно сказать, почему их там нет. Вообще, надо понимать, как в лиге происходят совещания по данному вопросу, по сколько представителей там от каждого клуба, кто входит в эту группу, каков регламент ее работы. В общем, вопросов достаточно много. Но, честно говоря, я не думаю, что к организации СКА существует какое-то особенное отношение», — сказал Коньков «РБ Спорт».

СКА 7 ноября проиграл четвертую встречу подряд. Питерцы (32 очка после 25 игр) опустились на третью позицию в турнирной таблице Западной конференции.