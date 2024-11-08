Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

FONBET Чемпионат КХЛ. Новости

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 12:46

Коньков — о невключении СКА в рабочую группу по воссозданию драфта: «Не думаю, что к клубу есть какое-то особенное отношение»

Telegram Дзен

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал невключение представителей СКА в рабочую группу по воссозданию ярмарки юниоров в КХЛ.

«Представителей СКА нет в рабочей группе по разработке ярмарки юниоров? Честно говоря, мне сложно сказать, почему их там нет. Вообще, надо понимать, как в лиге происходят совещания по данному вопросу, по сколько представителей там от каждого клуба, кто входит в эту группу, каков регламент ее работы. В общем, вопросов достаточно много. Но, честно говоря, я не думаю, что к организации СКА существует какое-то особенное отношение», — сказал Коньков «РБ Спорт».

СКА 7 ноября проиграл четвертую встречу подряд. Питерцы (32 очка после 25 игр) опустились на третью позицию в турнирной таблице Западной конференции.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-kon-kov-ne-dumayu-chto-k-ska-sushhestvuet-osobennoe-otnoshenie/
Сергей Коньков

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Головина заменили Миранчуком, Карпин ответил Дзюбе. Что происходит в сборной России перед матчами с Брунеем и Сирией
Путин назвал открытие Олимпиады оскорбительным для миллионов христиан
Губернатор Саратовской области сообщил о падении обломков БПЛА в промзоне
Фигуристы Косторная и Куница пропустят два сезона
Теннисисты Анастасия Потапова и Александр Шевченко разводятся
Шольц досрочно покинет пост канцлера Германии. Почему это важно
Сегодня
Вчера
Неделя