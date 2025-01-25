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Сегодня, 10:29

Коньков: «На «Востоке» в четверку точно попадут «Трактор», «Ак Барс» и «Салават Юлаев»

Алина Савинова
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков предположил, какие команды попадут в ведущую четверку Восточной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата.

«На Востоке в четверку точно попадут «Трактор», «Ак Барс» и «Салават Юлаев». Есть еще «Магнитка» и «Автомобилист». Мне кажется, «Металлург» должен остаться в четверке. Полагаю, что он может даже подняться выше. Это может произойти за счет того, что команда сумела пройти сложный отрезок чемпионата. У нее есть чемпионский опыт. «Магнитка» умеет играть на результат, Андрей Разин может настроить головы хоккеистов должным образом», — цитирует Конькова «РБ Спорт».

На данный момент таблицу «Востока» возглавляет «Трактор», который набрал 67 очков за 50 матчей. На второй строчке располагается «Автомобилист» (64 очка в 48 играх), на третьей — «Салават Юлаев» (64; 47). Четвертым идет «Ак Барс» (62; 47).

Источник: РБ Спорт
Сергей Коньков
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Ак Барс
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Салават Юлаев
ХК Трактор
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