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Сегодня, 23:03

Коньков — об «Ак Барсе»: «Если будешь строить коллектив из устрашений — ничего не получится»

Мария Гусева

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказал мнение, могут ли быть изменения в составе «Ак Барса».

«Возможны ли радикальные шаги, какие-то расторжения контрактов, обмены? Надо смотреть, в каком варианте это проходит. Для чего менять игрока — если в плохой форме, не выполняет задание, ведет негатив. Но здесь надо все взвешивать, прежде чем принимать такое решение. Мое видение: если будешь строить коллектив из устрашений, что игроки будут бояться — ничего не получится. Так чемпионские команды не строятся.

Здесь должны идти четко поставленная цель и четко поставленный тренировочный процесс. Ребята должны понимать стандарты, которые необходимы. Если кто-то выпадает — в команде есть конкуренция, все ребята амбициозные и хотят быть в коллективе. Значит, должен трудиться. Такие незыблемые законы время будет диктовать", — приводит слова Конькова Metaratings.

«Ак Барс» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 20 очков в 17 матчах. Команда Знарка потерпела пять поражений подряд.

Источник: https://metaratings.ru/news/konkov-ob-ak-barse-esli-igroki-budut-boyatsya-nichego-ne-poluchitsya-1386402/
Сергей Коньков
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
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Сергей Коньков: «Становление команды у «Ак Барса» идет через трудности»