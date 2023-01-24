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КХЛ

Сегодня, 21:16

Сергей Коньков заявил, что думает о выступлении «Барыса» в КХЛ

Виктория Кравченко
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился мнением по поводу борьбы «Барыса» за место в плей-офф в текущем регулярном чемпионате КХЛ.

«Оценивать выступление «Барыса» в текущем сезоне мы будем по его итоговому результату. На сегодняшний день команда продолжает бороться за попадание в плей-офф. Каждая команда сталкивается со сложностями. Это кадровые проблемы, поиск сочетаний, травмы. Если «Барыс» попадет в плей-офф и пройдет первый раунд, все скажут: «О, как же здорово он сыграл!». Если у него не получится это сделать, оценка за сезон будет неудовлетворительной», — цитирует Конькова «РБ Спорт».

«Барыс» идет на 10-й строчке «Востока» с 53 очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-kon-kov-chempionat-u-nas-ochen-interesny-j-v-e-tom-godu-intriga-est-i-na-zapade-i-na-vostoke/
Сергей Коньков
ХК Барыс
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