Сергей Коньков заявил, что думает о выступлении «Барыса» в КХЛ

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился мнением по поводу борьбы «Барыса» за место в плей-офф в текущем регулярном чемпионате КХЛ.

«Оценивать выступление «Барыса» в текущем сезоне мы будем по его итоговому результату. На сегодняшний день команда продолжает бороться за попадание в плей-офф. Каждая команда сталкивается со сложностями. Это кадровые проблемы, поиск сочетаний, травмы. Если «Барыс» попадет в плей-офф и пройдет первый раунд, все скажут: «О, как же здорово он сыграл!». Если у него не получится это сделать, оценка за сезон будет неудовлетворительной», — цитирует Конькова «РБ Спорт».