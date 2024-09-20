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Сегодня, 00:10

Сергей Козлов: «За три года до трагедии летал с «Локомотивом» на том самом Як-42, который и разбился»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Известный в прошлом судья, а сейчас директор департамента проведения соревнований КХЛ Сергей Козлов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о погибших друзьях из ярославского «Локомотива».

— Много друзей было в «Локомотиве»?

— Полно. За три года до трагедии даже летал с командой на том самом Як-42, который и разбился. Это весна 2008-го, «Локомотив» в финале играл с «Салаватом». После четвертого матча отправились из Уфы в Ярославль. Оттуда с экипажем перелетел в Москву.

— Ох, Сергей Анатольевич.

— К «Локомотиву» были приписаны два одинаковых борта, синенькие такие. Оба стояли в Домодедово. В Ярославле команда разгружалась, и Як возвращался в Москву. А в команде я со многими дружил! Ваня Ткаченко, Саша Беляев, Андрей Зимин, Володя Пискунов, Саша Карповцев, Игорь Королев...

— Что вспоминается?

— Приезжаю в Казань на матч «Локомотива» — и порвался ботинок. Фирменный. Беляев видит: «Не боись!» Что-то на станке выпилил, приложил — возвращает будто новенький! В том же полете из Уфы разболелось ухо — а от него и голова. Зимин сразу ко мне с таблетками, до самого приземления не отходил.

Сергей Козлов. «Виктор Тихонов перепутал меня с Губерниевым. Сказал: «Спасибо за биатлон!»
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
Сергей Козлов

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