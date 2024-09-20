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Известный в прошлом судья, а сейчас директор департамента проведения соревнований КХЛ Сергей Козлов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об арбитре Леониде Вайсфельде.
— Зашли в купе два милиционера. Покосились на нас с Поляковым, ничего не сказали. А Вайсфельда попросили предъявить документы. Сержант долго всматривался то в Леонида, то в его паспорт. Когда вернул, Леня поинтересовался: «А что случилось? Почему вы у них не проверили, только у меня?» Ответ сразил наповал: «Потому что вы — лицо кавказской национальности».
— Леонид Владленович Вайсфельд?!
— Да! Как мы хохотали...