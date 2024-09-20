Сергей Козлов: «Сержант сказал Вайсфельду: «Вы — лицо кавказской национальности»

Известный в прошлом судья, а сейчас директор департамента проведения соревнований КХЛ Сергей Козлов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об арбитре Леониде Вайсфельде.

— Зашли в купе два милиционера. Покосились на нас с Поляковым, ничего не сказали. А Вайсфельда попросили предъявить документы. Сержант долго всматривался то в Леонида, то в его паспорт. Когда вернул, Леня поинтересовался: «А что случилось? Почему вы у них не проверили, только у меня?» Ответ сразил наповал: «Потому что вы — лицо кавказской национальности».

— Леонид Владленович Вайсфельд?!

— Да! Как мы хохотали...