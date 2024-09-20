Сергей Козлов: «Тихонов чертыхнулся: «Елки-палки, ну как с такой командой работать? Они же все одинаковые!»

Известный в прошлом судья, а сейчас директор департамента проведения соревнований КХЛ Сергей Козлов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об общении с легендарным тренером Виктором Тихоновым.

— С Виктором Васильевичем связано несколько памятных встреч. Как-то заглянул к нам в офис на Лужнецкую. Оттуда на троллейбусе отправились в сторону «Фрунзенской»...

— Мы не ослышались? На троллейбусе?!

— Да. Машину он не водил. Пользовался служебной, но с ней в тот день возникли проблемы. Для Тихонова это был сложный период. ЦСКА раскололся на две команды. Хоккеисты, оставшиеся с Виктором Васильевичем, проводили тренировки по ОФП в зале у метро «Фрунзенская». Вот туда мы и поехали.

Сидели сзади, разговаривали. Народу было немного. Какой-то мужчина узнал Тихонова, подошел, попросил автограф. Ну и у меня заодно. Наверное, принял за хоккеиста — раз с таким человеком еду. Мне неудобно, начинаю отнекиваться. Тут Виктор Васильевич строгим голосом: «Сергей, нельзя отказывать! Ты отталкиваешь людей от хоккея». В другой раз со смехом вспоминал, как на скамейке своих игроков перепутал.

— Надо же.

— 1992 или 1993 год. Из ЦСКА все опытные ребята укатили в НХЛ, остались одни масочники. Если сейчас на лавке тренеры располагаются за командой, то Тихонов перед игроками стоял. И вот армейцы пропускают, возвращаются на скамейку. Виктор Васильевич начинает распекать парня в маске: «Ты что делаешь? Куда пас отдаешь?» В ответ: «Да это не я. Меня вообще на площадке не было».

— Что Тихонов?

— Чертыхнулся: «Елки-палки, ну как с такой командой работать? Они же все одинаковые! На секунду отвлекся и теперь не знаю, к кому подходить».