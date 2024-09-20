Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 00:40

Сергей Козлов: «Тихонов чертыхнулся: «Елки-палки, ну как с такой командой работать? Они же все одинаковые!»

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
Telegram Дзен

Известный в прошлом судья, а сейчас директор департамента проведения соревнований КХЛ Сергей Козлов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об общении с легендарным тренером Виктором Тихоновым.

— С Виктором Васильевичем связано несколько памятных встреч. Как-то заглянул к нам в офис на Лужнецкую. Оттуда на троллейбусе отправились в сторону «Фрунзенской»...

— Мы не ослышались? На троллейбусе?!

— Да. Машину он не водил. Пользовался служебной, но с ней в тот день возникли проблемы. Для Тихонова это был сложный период. ЦСКА раскололся на две команды. Хоккеисты, оставшиеся с Виктором Васильевичем, проводили тренировки по ОФП в зале у метро «Фрунзенская». Вот туда мы и поехали.

Сидели сзади, разговаривали. Народу было немного. Какой-то мужчина узнал Тихонова, подошел, попросил автограф. Ну и у меня заодно. Наверное, принял за хоккеиста — раз с таким человеком еду. Мне неудобно, начинаю отнекиваться. Тут Виктор Васильевич строгим голосом: «Сергей, нельзя отказывать! Ты отталкиваешь людей от хоккея». В другой раз со смехом вспоминал, как на скамейке своих игроков перепутал.

— Надо же.

— 1992 или 1993 год. Из ЦСКА все опытные ребята укатили в НХЛ, остались одни масочники. Если сейчас на лавке тренеры располагаются за командой, то Тихонов перед игроками стоял. И вот армейцы пропускают, возвращаются на скамейку. Виктор Васильевич начинает распекать парня в маске: «Ты что делаешь? Куда пас отдаешь?» В ответ: «Да это не я. Меня вообще на площадке не было».

— Что Тихонов?

— Чертыхнулся: «Елки-палки, ну как с такой командой работать? Они же все одинаковые! На секунду отвлекся и теперь не знаю, к кому подходить».

Сергей Козлов. «Виктор Тихонов перепутал меня с Губерниевым. Сказал: «Спасибо за биатлон!»

Виктор Тихонов-младший
Сергей Козлов

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Глушенков заявил, что матчи сборной России с Вьетнамом его не мотивируют
Загитова просит 75 миллионов рублей на свое шоу из госбюджета
После стрельбы в Тутаеве задержали больше 20 человек и изъяли семь единиц оружия
Наркотики? Допинг? Налоги? ДТП? Украинского боксера Александра Усика арестовали в польском аэропорту. Что происходит
Влетевшего головой в борт хоккеиста Кузьмина отправили на лечение в Москву
В отношении бывшего заместителя губернатора Брянской области начали проверку
Сегодня
Вчера
Неделя