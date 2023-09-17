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Сегодня, 11:30

Мозякин: «Очень рад, что Шипачев добрался до этого рекорда по очкам и побил его»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Мозякин прокомментировал то, что нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев побил его рекорд по набранным очкам в регулярных чемпионатах КХЛ.

«Очень рад за него, что он добрался до этого рекорда и побил его. Я всегда говорил, что буду только рад, если рекорды будут побиваться. Это значит, что наша молодежь растет в правильном направлении, не уезжает, а остается дома. Шипачев вообще интересный игрок, очень думающий, я с ним играл в одном звене в сборной», — приводит слова Мозякина ТАСС.

16 сентября Шипачев в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Торпедо» (4:3) отдал две голевые передачи и набрал 758 очков (239 шайбы + 519 передач). Он побил рекорд Мозякина по очкам в регулярных чемпионатах КХЛ (756 очков).

Источник: ТАСС
Вадим Шипачев
Сергей Мозякин
КХЛ
ХК Ак Барс
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