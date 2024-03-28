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28 марта, 02:05

Паремузов: «Динамика развития КХЛ очень хорошая и непредсказуемая, поэтому говорить о претендентах очень сложно»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Хоккейный агент Сергей Паремузов считает, что пока рано прогнозировать, будет ли ЦСКА с новым главным тренером Ильей Воробьевым главным фаворитом КХЛ в сезоне-2024/25.

«Динамика развития КХЛ очень хорошая и непредсказуемая, поэтому говорить о претендентах очень сложно. Надо посмотреть в первую очередь, какой будет вектор селекции. Кто-то продлит контракты, кто-то выйдет на рынок. Поэтому сейчас очень сложно это все прогнозировать. Как сработает скаутское бюро ЦСКА? Это непредсказуемая история.

У Федорова было три тяжелейших сезона: в двух из них он был на коне, а третий — неудачный. Может, Сергей Викторович захочет отдохнуть. Я не берусь сейчас говорить ничего о его будущем. Просто не знаю», — цитирует Metaratings.ru Паремузова.

В сезоне-2023/24 ЦСКА проиграл «Локомотиву» в первом раунде Кубка Гагарина.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-zayavil-chto-perspektivy-vorobyova-v-cska-budut-zaviset-ot-selekcii-347755/
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