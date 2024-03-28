Паремузов: «Не удивлен назначением Воробьева в ЦСКА»

Хоккейный агент Сергей Паремузов прокомментировал назначение Ильи Воробьева на пост главного тренера ЦСКА. С сезона-2024/25 он заменит Сергея Федорова.

«Я не удивлен. Хочу поздравить Илью Петровича. Собственно, вариантов у него было два: либо «Ак Барс», либо ЦСКА. Получилось, что ЦСКА, как говорится, быстрее подсуетился. Переговорный процесс, видимо, более активно велся. Тут надо откровенно сказать, что свободных тренеров топ-уровня, кроме Ильи Петровича, у нас, пожалуй, и не было на рынке. Поэтому понятно было, что после неудачного сезона для «Ак Барса» и ЦСКА Илья Петрович будет востребован.

Есть, конечно, среди топ-тренеров еще Олег Знарок, но пока он как-то исчез из медийного пространства и не совсем понятно, хочет ли он возобновлять тренерскую карьеру. Что касается еще одного топ-тренера — Вячеслава Быкова, то пока от него, кроме некоего резонерства в СМИ, ничего не слышно. Он что-то комментирует, но пока у него, по-моему, нет желания принимать новые хоккейные вызовы.

Поэтому Илья Петрович был нарасхват, востребован. Армейцы оказались более активными. Я хочу Илье Петровичу пожелать всевозможных успехов. Было бы очень интересно нам, хоккейным специалистам, узнать и понять, что будет из себя представлять тренерский штаб Ильи Петровича. Это момент интересный и в каком-то смысле принципиальный, потому что тренерский штаб — это же не просто шайбы из угла подавать. Это набор единомышленников, набор людей, которые осуществляют мозговые штурмы, настраивают команду», — цитирует Metaratings.ru Паремузова.

В сезоне-2023/24 ЦСКА проиграл «Локомотиву» в первом раунде Кубка Гагарина.