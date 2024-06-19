Плотников: «Увеличение лимита на легионеров ничего не дает КХЛ»

Нападающий СКА Сергей Плотников прокомментировал увеличение лимита на легионеров в КХЛ.

«Что новый лимит дает КХЛ? Ничего. От него больше плюсов или минусов? Смотря с какой стороны взглянуть. Меньше легионеров — больше молодежи. Больше легионеров — проще командам, у которых есть проблемы с подписанием российских хоккеистов. Иностранцы едут туда с удовольствием», — приводит слова Плотникова Legalbet.

В сезоне-2024/25 командам в заявку на игру можно будет вносить пятерых иностранцев вместо трех.