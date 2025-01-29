Плотников — о хет-трике Демидова за СКА: «Да он три гола в пустые забил, вы что»

Нападающий СКА Сергей Плотников в комментарии для «СЭ» подвел итоги матча FONBET чемпионата КХЛ против «Витязя» (4:1), а также оценил игру своего партнера по команде, нападающего Ивана Демидова, который оформил хет-трик в прошедшей игре.

— Легких побед не бывает. Думаю, что у нас хорошо вратарь сыграл, подтащил в те моменты, когда нам надо было, а остальное мы сделали в атаке, — начал Плотников.

— Игра Демидова вдохновляет команду? Все-таки хет-трик...

— Да он три гола в пустые забил, вы что?! (смеется). Не, понятно, это все шутки, конечно. Хорошо, что есть такой парень, который может забивать... в пустые ворота (смеется). Если серьезно, хороший парень, хорошо играет. Я уже неоднократно об этом говорил. Дай бог продолжать ему в том же духе, вести нашу команду вперед. Мы будем помогать ему расти еще больше.

В этом сезоне 19-летний Демидов набрал 40 (19+21) очков в 48 матчах.