Сергей Плотников: «Меня бьют в этой серии? Все нормально, это плей-офф. Если хотят бить, пусть бьют»

Нападающий ЦСКА Сергей Плотников подвел итоги четвертого матча финальной серии Западной конференции со СКА (1:3, 2-2).

«С нашей стороны были ошибки и переигранные смены, — приводит «РБ Спорт» слова Плотникова. — В моменте со вторым голом шайба скакала. Неудачный отскок, все бывает. Думаю, это было случайностью. Меня бьют в этой серии? Все нормально, это плей-офф. Если хотят бить, пусть бьют. Главное, чтобы судьи все это внимательно смотрели. Армейское дерби — лучшее, что есть в отечественном хоккее? Я не знаю, с трибуны виднее. Если вам нравится, значит — да. Мне оно нравится, всегда много эмоций. Нравится ли играть в седьмых матчах? Главное — выигрывать».

Пятая игра пройдет в понедельник, 10 апреля, в Санкт-Петербурге. Начало в 19:30 мск.