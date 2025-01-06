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Сегодня, 16:00

Самсонов: «Хоккеистам, которые играют у Ларионова в Нижнем Новгороде, очень повезло»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов
Игорь Ларионов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Обладатель «Колдер Трофи», финалист Кубка Стэнли, бронзовый призер Олимпиады в Солт-Лейк-Сити Сергей Самсонов в интервью «СЭ» высказался об Игоре Ларионове и о хоккее, который Профессор ставит в нижегородском «Торпедо».

— Я вот никогда не видел себя в роли тренера, и было бы интересно узнать у Игоря, когда и как он понял, что может им быть, — начал Самсонов. — Мы часто с ним, как и с Дацюком, общались летом, поскольку он после карьеры проводил много времени в Мичигане. И про его видение игры, которую он ставит в «Торпедо», я знал давно. В хоккейном мире, на мой взгляд, мало людей, которые могут прийти и это сделать. Поэтому скажу так: ребятам, которые сейчас выступают в Нижнем Новгороде, очень повезло.

— С точки зрения ощущения творческой свободы и удовольствия от игры?

— Да, и развития их сильных качеств. Это совсем другое видение, философия хоккея. Не о том, чтобы перебегать, задавить, перетерпеть, а о том, чтобы переиграть. Если мы контролируем шайбу, мы будем побеждать. Не знаю, сколько людей на планете могут сделать то, что он делает сейчас.

— Представляете ли вы поворот, при котором в НХЛ найдется генеральный менеджер, который с учетом колоссального авторитета Ларионова за океаном и видя его работу в «Торпедо», позовет его главным тренером в свой клуб?

— Мне кажется, очень тяжело вливаться в НХЛ, не тренируя до того в этой лиге. Говорю это, опираясь на то, что вижу изнутри. Не то чтобы Игорю Николаевичу нужно кому-то что-то доказывать... Но все равно нужно доказать, что это работает здесь. К тому же, чтобы играть в такой хоккей, который он видит, нужен специфический подбор игроков. Этот подбор нужно строить, и это займет не один год, — сказал Самсонов.

Полностью интервью Сергея Самсонова читайте на сайте «СЭ»

Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)
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