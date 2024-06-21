Сергей Широков подписал однолетний контракт с «Сибирью»

Бывший нападающий «Автомобилиста» Сергей Широков стал игроком «Сибири», сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

Соглашение с 38-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.

«Мы рады приветствовать Сергея в нашей команде. Это высококлассный, заслуженный мастер, который в дополнительном представлении не нуждается. Уверены, что его мастерство, опыт и высокие лидерские качества помогут нашей команде добиться успеха», — цитирует официальный сайт «Сибири» генменеджера клуба Виктора Меркулова.

Контракт Широкова с «Автомобилистом» истек в конце апреля. В минувшем сезоне нападающий провел за екатеринбуржцев 57 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, забросил 11 шайб и отдал 15 голевых передач. В плей-офф на его счету 5 (2+3) очков в 12 играх.