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Сегодня, 11:42

Сергей Шумаков подписал контракт с «Трактором»

Иван Шитик
Корреспондент
Сергей Шумаков.
Фото ХК «Трактор».

Нападающий Сергей Шумаков стал игроком «Трактора», сообщает сайт клуба. Соглашение с 30-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона 2022/23.

По информации «СЭ», зарплата игрока составит 10 миллионов рублей до конца сезона. При этом в контракте Шумакова предусмотрены бонусы, превышающие сумму оклада.

В КХЛ российский нападающий также выступал за «Автомобилист», «Сибирь», ЦСКА и «Авангард». Всего в лиге Шумаков сыграл 508 матчей, в которых набрал 285 (137+148) очков при общем показателе полезности «+71».

Сергей Шумаков — воспитанник хоккейной школы «Трактор».

Источник: https://hctraktor.org/media/news/44901-sergey-shumakov-v-traktore/
Сергей Шумаков
ХК Трактор
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