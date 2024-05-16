Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 02:49

Сушко: «Если подводить итоги сезона, много хорошего было»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко высказался о работе главного тренера команды Алексея Кудашова.

«Мы провели хороший регулярный чемпионат, впервые за 10 лет выиграли Кубок Континента. Не совсем сложилось в плей-офф, но мы видим положительную динамику. Практически всегда на домашних играх мы собирали полную арену. Если подводить итоги, много хорошего было. Будем стараться, чтобы было лучше в следующем сезоне.

Алексей Николаевич Кудашов отдается со всей душой, работает в том числе на перспективу, дает шанс молодежи. У нас Чернышов и Римашевский, ребята 2005 года рождения, отыграли весь сезон. Зная Кудашова и его отношение, уверен, что результаты будут расти и дальше», – сказал Сушко Metaratings.ru.

Кудашов с 2021 года работает с «Динамо». В прошлом сезоне команда стала первой в Западной конференции КХЛ. В плей-офф проиграла в четвертьфинале «Трактору» – 0-4.

Источник: https://metaratings.ru/news/gendirektor-dinamo-sushko-znaya-kudashova-i-ego-otnoshenie-uveren-rezultaty-budut-rasti-363366/
Хоккей
КХЛ
Алексей Кудашов
1
0
Читайте также
Даниил Медведев не выигрывал турниры уже год
Биатлонистка Наталья Ушкина вернется из Румынии в Россию
В Словакии сообщили о введении Фицо в состояние искусственной комы
Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили: «В команде должно быть два-три звездных легионера»
Стали известны время и место церемонии прощания с журналистом Кононенко
Франция объявила о вводе войск в Новую Каледонию
Популярное видео
Словакия — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Швейцария — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Канада — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Польша — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Дания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Оффершит «Металлурга» — нехорошая история»
Есмантович: ЦСКА, будущее КХЛ, отношения с ИИХФ
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Швейцария — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
США — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Норвегия — Финляндия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Голдобин назвал рождение дочери причиной своего прогресса в минувшем сезоне: «Теперь я знаю, ради кого играть»