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КХЛ

Сегодня, 11:34

Сергей Сушко назначен на пост генерального директора московского «Динамо»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сергей Сушко занял пост генерального директора московского «Динамо», сообщает пресс-служба клуба.

Такое решение было принято на общем собрании учредителей клуба.

«Общее собрание учредителей московского «Динамо» ставит перед генеральным директором задачи по продолжению развития структурной работы, повышению популярности бренда ХК «Динамо» Москва и увеличению эффективности менеджмента клуба», — говорится в заявлении.

Последние два сезона Сушко являлся руководителем минского «Динамо» и возглавлял совет директоров клубов — участников Федерации хоккея Белоруссии. В это же время входил в совет директоров КХЛ.

Также 49-летний специалист на протяжении четырех лет являлся генеральным директором хоккейного клуба из Бреста, в котором добился повышения в классе — выхода из экстралиги Б в экстралигу. По итогам успешного сезона был признан лучшим руководителем лиги.

Источник: https://t.me/dynamo_ru/25788
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Динамо (Москва)
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