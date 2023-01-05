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КХЛ

Сегодня, 20:19

Светлов расстроен тем, что Мичков не реализовал буллит в концовке матча с ЦСКА

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сергей Светлов, главный тренер «Сочи», прокомментировал поражение от ЦСКА (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«В целом игра была интересной, быстрой. Немного у нас был неудачный второй период. Было видно мастерство соперника. Жаль, что не реализовали буллит в концовке. Ребята старались, боролись, жаль, что не забили. Третьяк очень достойно сыграл, ему похвала за хорошую игру. Почему дали Мичкову исполнить буллит? Мы тренируем буллиты, видим, как ребята бросают. Мичков всегда хорошо исполняет броски, у него есть чутье. Планом «Б» был Петьков, который заработал на себе буллит», — приводит слова Светлова сайт КХЛ.

«Сочи» занимает 11-е место на «Западе», набрав 18 очков в 46 матчах. Следующую игру команда проведет 8 января дома против СКА.

Источник: КХЛ
КХЛ
ХК Сочи
ХК ЦСКА (Москва)
Матвей Мичков
Сергей Светлов
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