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КХЛ

Сегодня, 11:38

Защитник «Трактора» Телегин: «У команды появляется уверенность с каждым матчем»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Трактора» Сергей Телегин прокомментировал победу над «Спартаком» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«На мой взгляд, получился боевой матч. Игра была быстрой, в таком стиле — оборона-атака. Все старались, цеплялись за шайбу. Играли друг за друга, выстояли в нужные моменты. Считаю, получилась такая командная победа. Считаю, у команды появляется уверенность с каждым матчем. Стали больше играть с шайбой, хорошее движение за счет физподготовки.

Хороший контроль в атаке, обостряем, лезем на ворота — все эти аспекты. То есть все то, в чем мы старались и стараемся добавлять с каждой игрой. Кроме того, подсказываем друг другу, больше разговариваем между собой, смотрим видео, разбираем моменты. Все это кропотливая работа, она велась и ведется», — приводит слова Телегина Metaratings.ru.

«Трактор» набрал 50 очков и вернулся в зону плей-офф на Востоке, поднявшись на 8-е место.

Источник: Metaratings.ru
ХК Трактор
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