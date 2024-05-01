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Сегодня, 11:15

Сергей Зубов стал главным тренером «Сочи»

Ана Горшкова
Корреспондент
Сергей Зубов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Новым главным тренером «Сочи» назначен Сергей Зубов. Как сообщает пресс-служба клуба, контракт со специалистом подписан на два года.

Ассистентами Зубова в тренерском штабе будут Евгений Шалдыбин, Александр Титов, Алексей Крюков и видеотренер Павел Смирнов.

53-летний Зубов ранее уже возглавлял «Сочи». Также он работал тренером в СКА, рижском «Динамо» и молодежной сборной России.

С питерским клубом Зубов завоевал Кубок Гагарина-2015. Он занимал пост помощника главного тренера. Под его руководством «Сочи» дважды выходил в плей-офф, занимая шестые места в регулярных чемпионатах КХЛ-2017/18 и 2018/19.

В минувшем сезоне Зубов работал в тренерском штабе СКА.

Источник: ХК Сочи
Сергей Зубов
ХК Сочи
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