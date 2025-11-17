Зубов может заменить Скопинцева в тренерском штабе «Динамо»

Как стало известно «СЭ», в штабе московского «Динамо» могут произойти изменения после отставки главного тренера Алексея Кудашова.

Клуб покинет Андрей Скопинцев, который отвечал за работу с защитниками. На эту должность планируют назначить Сергея Зубова.

Ранее «СЭ» сообщил, что Кудашов отправлен в отставку, а исполняющим обязанности главного тренера назначен Вячеслав Козлов.

В FONBET чемпионате КХЛ-2025/26 «Динамо» с 33 очками после 26 игр занимает пятое место в таблице Западной конференции.