Зубов может заменить Скопинцева в тренерском штабе «Динамо»

Сегодня, 09:55
Как стало известно «СЭ», в штабе московского «Динамо» могут произойти изменения после отставки главного тренера Алексея Кудашова.
Клуб покинет Андрей Скопинцев, который отвечал за работу с защитниками. На эту должность планируют назначить Сергея Зубова.
Ранее «СЭ» сообщил, что Кудашов отправлен в отставку, а исполняющим обязанности главного тренера назначен Вячеслав Козлов.
В FONBET чемпионате КХЛ-2025/26 «Динамо» с 33 очками после 26 игр занимает пятое место в таблице Западной конференции.