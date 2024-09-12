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Сегодня, 09:10

Звягин о поражении от «Амура»: «Мы играем не в приставку, у другой команды тоже есть характер и гордость»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин подвел итоги матча против «Амура» (2:3 Б) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

Омичи вели со счетом 2:0 до середины третьего периода, но упустили победу в основное время и проиграли в серии буллитов.

«Хоккей — это игра. В нее играют не роботы, да и играем мы не в приставку. У другой команды тоже есть и характер, и гордость. И мы не исключение из правил. Да, вели 2:0 и проиграли, но такое встречается», — приводит слова Звягина официальный сайт КХЛ.

«Авангард» потерпел первое поражение в сезоне, но с 7 очками сохраняет лидерство в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» набрал 4 балла и поднялся на пятую строчку.

15 сентября «Авангард» на выезде сыграет против «Сибири». «Амур» в этот же день примет у себя «Куньлунь».

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Амур
Сергей Звягин

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