Звягин об игре «Динамо» — «Авангард»: «В актив можем занести себе только первые десять минут матча»

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин прокомментировал игру своей команды против минского «Динамо» (2:5) в FONBET чемпионате КХЛ.

«В актив можем занести себе только первые десять минут матча. Неплохо начали, забили. Но потом соперник превзошел нас в ходе встречи. В других играх мы выглядели хорошо по физике, будем разбираться в причинах. Действительно, проиграли в катании, в скорости и в борьбе. Это немного удивляет, потому что у нас был дополнительный день на подготовку. Мы не смотрели в таблицу на протяжении многих игр, но прошлый матч с «Нефтехимиком» мы выиграли, и стали говорить о том, что в домашней серии можем дать себе шанс зайти в зону плей-офф. Говорили об этом, это должно было быть огромной мотивацией для нас, но не получилось», — приводит слова Звягина пресс-служба КХЛ.

Минское «Динамо» набрало 32 очка и занимает 6-е место в таблице Западной конференции. «Авангард» с 22 очками — на 10-й строчке Восточной конференции.