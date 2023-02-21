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Сегодня, 17:55

Звягин: «Мне иногда приходится себя одергивать, чтобы не стать вместо тренера фанатом своего подопечного»

Звягин рассказал о принципах своей работы
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер вратарей «Авангарда» Сергей Звягин рассказал о принципах своей работы.

«Сейчас скажу, может быть, неожиданную вещь: мне иногда приходится себя одергивать, чтобы не стать вместо тренера фанатом своего подопечного. Когда ребята играют на высочайшем уровне, когда они вкалывают на тренировках, когда ты видишь, через что они проходят, ты должен каждый раз думать, что лучше для них в этот момент, а не снижать нагрузку и требования просто из-за того, что ты кем-то восхищаешься. Я всегда прошу ребят не зацикливаться на промежуточном результате — негативном или позитивном, чтобы процесс шел постепенно и равномерно. Принцип моей работы: готовься к следующей игре всегда так, будто ты проиграл предыдущую. И никогда не нужно дергаться и паниковать после неудач и кардинально менять тренировочный процесс. Постепенная работа день за днем — то же самое у меня было с Кошечкиным и Самсоновым в «Магнитке». Бывали ситуации, когда несколько матчей подряд залетают «дурочки», и уже даже спокойный Вася начинал нервничать. Вот тогда я снова и снова говорил, что не нужно ничего менять, невезение не будет продолжаться бесконечно, что нужно контролировать только те вещи, которые ты можешь контролировать», — приводит слова Звягина «Чемпионат».

Источник: https://www.championat.com/hockey/article-5004911-intervyu-s-trenerom-vratarej-avangarda-sergeem-zvyaginym-o-progresse-demchenko-i-fenomene-russkih-golkiperov-nhl.html
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