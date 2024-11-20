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«Северсталь» — «Адмирал»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Северсталь» и «Адмирал» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ 20 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Северсталь», Telegram
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«Северсталь» и «Адмирал» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 20 ноября. Матч пройдет в спортивно-концертном комплексе «Ледовый дворец» в Череповце и начнется в 19.00 по московскому времени.

Транслировать матч «Северсталь» — «Адмирал» в прямом эфире будет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также встречу в Череповце можно смотреть на канале «КХЛ» и сайте лиги.

За ключевыми событиями и результатом игры «Северсталь» — «Адмирал» следите в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате-2024/25 «Северсталь» сыграла 26 матчей и набрала 36 очков, у череповчан серия из четырех поражений. У «Адмирала» — 29 очков в 28 матчах, в предыдущей встрече владивостокцы проиграли «Спартаку» (1:6).

КХЛ
ХК Адмирал
ХК Северсталь

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