Гол Радулова помог «Ак Барсу» победить «Северсталь»

«Северсталь» на своем льду принимала «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Счет в игре открыл форвард казанцев Александр Радулов. Эта шайба стала для 36-летнего нападающего первой с 4 октября 2022 года

Затем преимущество «барсов» увеличил форвард Артем Галимов, который отличился в меньшинстве.

Но в третьем периоде черповчане усилиями нападающих Романа Абросимова и Адама Лишки перевели матч в овертайм.

И все же казанцы вырвали победу: автором победной шайбы стал нападающий Илья Сафонов.

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«Северсталь» (Череповец) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 0:1)

Голы: Радулов — 9 (Воронков), 20:18 — 0:1. Галимов — 3 (мен., Семенов), 23:26 — 0:2. Абросимов — 5 (буллит), 50:35 — 1:2. Лишка — 6 (бол., Морозов, Суворов), 56:36 — 2:2. Сафонов — 9 (п.в.), 64:41 — 2:3.

Вратари: Шугаев (56:28 — 56:36, 60:17 — 60:54, 61:40) — Билялов.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 37 (12+11+11+3) — 23 (5+11+6+1).

Судьи: Раводин, Фатеев.

6 ноября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 5060 зрителей.