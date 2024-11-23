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Сегодня, 15:45

«Северсталь» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Северсталь» встретится с «Ак Барсом» в регулярном чемпионате КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Вратарь «Северстали» Дмитрий Шугаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ», «СЭ»
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«Северсталь» и «Ак Барс» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в субботу, 23 ноября. Игра будет проходить в Ледовом дворце в Череповце, стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и телеканал «КХЛ Prime». В Казани игру также будет показывать местный канал «ТНВ-Татарстан».

С ключевыми событиями игры «Северсталь» — «Ак Барс» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Ак Барс» в 26 играх набрал 35 очков. «Северсталь» провела 27 игр и набрала 32 очка.

В среду, 20 ноября, «Ак Барс» победил «Нефтехимик» (2:0), а «Северсталь» — «Адмирал» (2:1).

Матч «Северсталь» — «Ак Барс» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Северсталь

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